Anlässlich seines neuen Albums "Starboy", das am 25. November 2016 erscheint, hat The Weeknd die limitierte Starboy-Modekollektion entwickelt. Die exklusiven Merchandise-Produkte kommen jetzt auch nach Berlin. Am Freitag und Samstag (25. und 26. November 2016) öffnet der Pop-up-Shop im Universal Music-Gebäude seine Türen. Von 12 bis 20 Uhr können dort die besonderen Stücke der Kollektion erstanden werden, die der Künstler in Kooperation mit Bravado präsentiert. In der Stralauer Allee 1 findet ihr exklusive Designs, die ausschließlich im Berliner Pop Up Store erhältlich sind. Kommt vorbei und kleidet euch im Starboy-Design ein.

Wo: Universal Music Deutschland, Stralauer Allee 1, 10245 Berlin

Wann: 25. und 26. November 2016, 12 - 20 Uhr

