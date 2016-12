Mit "Starboy" veröffentlicht The Weeknd am 25. November 2016 sein neues Album. In einige Songs konnten wir bereits reinhören, mit seinem Kurzfilm "Mania" zeigt der kanadische Superstar jetzt weitere musikalische Highlights von der neuen Platte und liefert dazu grandiose Bilder. Zu Beginn des Clips nimmt uns The Weeknd mit in ein futuristisches Setting, in welchem der schwarze Panther aus dem "Starboy"-Video auf uns wartet. Dazu können wir den Track "All I Know" hören, auf dem auch Rapper Future vertreten ist. Kurz darauf findet sich The Weeknd in einem Auto wieder und rast über eine Landstraße, während im Hintergrund "Sidewalks", der gemeinsame Song mit Kendrick Lamar, läuft.

Eine packende Begegnung im Club

Der anschließende Club-Besuch zeigt den "The Hills"-Sänger von seiner romantische Seite. Zum funkigen Song "Secrets" gibt's einen Flirt mit einer Tänzerin und jede Menge intensive Blicke. Selbst eine Auseinandersetzung mit einem Besucher, die The Weeknd blutüberströmt zurück lässt, hält ihn nicht davon ab, zum Track "Party Monster" weiterzufeiern. Das Ende von "Mania" bildet der bereits bekannte Song "I Feel It Coming", der uns zum Ausgangspunkt zurückbringt und gute Laune verbreitet. Verantwortlich für die großartigen Bilder, die perfekt zum jeweiligen Song passen, ist Regisseur Grant Singer. Passend zum Stil des Films eröffnet The Weeknd dieses Wochenende seinen Pop-up-Shop in Berlin mit der exklusiven "Starboy"-Kollektion. Hier alles zum Shop erfahren.

