"Starboy" ist endlich da. Am 25. November 2016 hat The Weeknd sein neues musikalisches Werk veröffentlicht, aus dem wir bereits starke Singles wie "Starboy" und "False Alarm" hören konnten. Anlässlich des neuen Albums finden in ganz Deutschland offizielle Release-Partys statt. The Weeknd selbst ist zwar nicht anwesend, dafür könnt ihr aber mit der großartigen Musik des Kanadiers abfeiern und euch ein Bild von der neuen Platte machen. Anbei findet ihr alle Termine in der Übersicht:

25.11.2016 - Spindler & Klatt - Berlin

25.11.2016 - Residenz/Soul Club - Paderborn

25.11.2016 - Touch Club - Augsburg

25.11.2016 - Evo Club - Hamburg

26.11.2016 - Amawi - Göttingen

29.11.2016 - Cookys - Frankfurt

30.11.2016 - Raum Eins Club - Bochum

01.12.2016 - Crowns Club -München

02.12.2016 - Fame Club - Marl

03.12.2016 - Malinki - Bad Rapenau

10.12.2016 - iRoom – Dortmund

10.12.2016 - Odeo Lounge - Würzburg

17.12.2016 - Blue Tower – Mannheim

▶ mehr Videos von The Weeknd ansehen

The Weeknd Album "Starboy"



▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Google

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music