I Feel It Coming / Starboy (Live bei Jimmy Fallon)

The Weeknd hat mit "Starboy" endlich sein neues Album veröffentlicht. Dass die Tracks daraus auch live bestens funktionieren, zeigte der Sänger bei der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Dort gab der Kanadier ein Mashup aus den beiden Singles "I Feel It Coming" und "Starboy" zum Besten und begeisterte damit das Publikum. Mit den Songs zeigte The Weeknd zwei ganz verschiedene Seiten seiner neuen Platte, die ganze 18 Tracks stark ist.

Zu Gast bei Beats1 - So entstand "Starboy"

Mit Moderator Zane Low hat The Weeknd für Beats 1 über sein neues Projekt gesprochen. "'Starboy' und 'I Feel It Coming' sind in gerade mal zwei, drei Tagen entstanden", verrät der Sänger. Den Beat zum Titeltrack habe er zufällig auf dem Handy des Produzenten gehört, während er eigentlich auf ein ganz anderes Instrumental gerappt habe. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Mach das laut! Lass mich das hören'. Es war einfach ein völlig verrückter, monströser Loop." Auch zur Zusammenarbeit mit Rapper Kendrick Lamar für den Track "Sidewalks" äußert sich The Weeknd: "Er ist ein Genie. (...) Wir kennen uns schon ziemlich lange, aber es ist verrückt, wie sehr uns der Song zusammengebracht hat."

Ein starker Auftritt bei Ellen DeGeneres

The Weeknd zeigte nicht nur bei Jimmy Fallon eine starke Performance, sondern lieferte auch in der Sendung von Ellen DeGeneres seine Live-Qualitäten ab. In der bekannten Talkshow spielte er die Single "Starboy" in voller Länge und begab sich dafür in ein futuristisches Setting.

Starboy (Live bei Ellen DeGeneres)

