The Weeknd aka Abel Tesfaye legte mit "Starboy" kürzlich sein drittes Studio-Album vor, mit dem er 2017 auf Europa-Tour geht. Im Interview mit Billboard verriet der 26-Jährige, worauf seine Fans sich freuen dürfen.

NEW TOUR PHASE 1 A photo posted by The Weeknd (@theweeknd) on Oct 30, 2016 at 10:43pm PDT

Die Legend Of The Fall Tour 2017

Legend Of The Fall - so lautet der Titel der Tour, für die Abel eine ganz besonders außergewöhnliche Atmosphäre kreiren will. "Wenn du zu meiner Show kommst, sollst du dich fühlen wie im Theater oder in der Oper. Meine Musik funktioniert nur bei Nacht. Daher ist mir Dunkelheit besonders wichtig." Professionelle Unterstützung bekommt Tesfaye bei der Bühnen- und Showplanung von der Set-Designerin Es Devlin. Die hat bereits die atemberaubenden Shows von Beyoncé, Kanye West und Adele konzipiert.

Ein Longplayer mit Featurings der Extraklasse

Mit "Starboy" legte der kanadische R'n'B-Sänger ein beeindruckendes Album vor. Der Longplayer enthält sowohl Kollaborationen mit Genre-Kollegen wie Kendrick Lamar oder Rapper Future als auch Featurings mit Lana del Rey und den House-Pionieren von Daft Punk. Am 2. März 2017 wird The Weeknd auch für ein Deutschlandkonzert in die Lanxess Arena in Köln kommen.

The Weeknd Album "Starboy"



▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei iTunes

▶ bei Google

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music