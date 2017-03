Oma schaut Musik - das witzige Format von Digster OnFleek geht in eine neue Runde. Diesmal bekommen die älteren Damen zwei Musikvideos von The Weeknd zu sehen. Die Reaktionen zu "Can't Feel My Face" und der 2016er-Single "Starboy" reichen dabei von erstaunt über begeistert bis zu schockiert. "Die Musik geht ins Ohr", erklärt eine Dame über den The Weeknd-Hit von 2015. Das Fazit? "Der hat ein riesen Talent, der hat Musik im Blut, der bewegt sich auf der Bühne und hat eine gute Stimme." Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen.

