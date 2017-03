Der Starboy ist zurück: Letztes Jahr veröffentlichte The Weeknd sein großartiges aktuelles Album, zu dem er jetzt ein neues Video zeigt. "Party Monster" heißt der eingängige Track, der eine weitere musikalische Facette des Kanadiers auftut. und mal wieder liefert The Weeknd, wie auch schon bei "Starboy" und "False Alarm" fesselnde Bilder, die vor allem durch ihre Farbkraft bestechen. Abgefahren, grell und rasant. Viele weitere Infos zum neuen The Weeknd-Album "Starboy" gibt es hier.

