Die Grammy Awards 2017 stehen vor der Tür: Am 12. Februar 2017 werden die begehrten Auszeichnungen in Los Angeles verliehen. Mit dabei sind auch The Weeknd und Daft Punk, die gemeinsam auf der Bühne stehen und mit Sicherheit für ein Highlight in der Show sorgen werden. Auf The Weeknds aktuellem Album "Starboy" sind Daft Punk gleich zwei Mal vertreten: Im Titeltrack sowie im Song "I Feel It Coming". Daft Punk standen zuletzt übrigens 2014 auf der Grammy-Bühne, wo sie gemeinsam mit Pharrell Williams und Stevie Wonder einen spektakulären Auftritt hinlegten.

Metallica performen live im Staples Center

Neben Stars wie Adele, John Legend und Bruno Mars werden auch Metallica den diesjährigen Grammys eine Live-Performance beisteuern. "Wir freuen uns so sehr, ein Teil der Grammy Awards zu sein", verriet die Band, die 2016 ihr Album "Hardwired... To Self-Destruct" veröffentlichte. Damit aber nicht genug: Die Gruppe um Frontmann James Hetfield ist außerdem für ihre Single "Hardwired" in der Kategorie Best Rock Song nominiert. Wer sonst noch bei den 59. Grammys nominiert ist, erfahrt ihr hier.