Pünktlich zu seinem 27. Geburtstag am 16. Februar 2017 hat The Weeknd ein neues Video veröffentlicht. Zum Song "Reminder" von seinem aktuellen Album "Starboy" liefert der Kanadier sehenswerte Bilder vom Hollywood-Lifestyle: fette Schlitten, exklusive Partys und schöne Frauen inklusive. Dabei dürfen einige Special Guests natürlich nicht fehlen: The Weeknds Landsmann Drake taucht im Video auf, ebenso wie die Rapper A$AP Rocky, French Montana, Travis Scott und einige mehr. Zuletzt gab es das spektakuläre Video zu "Party Monster" zu sehen.

