The Weeknd hat in den vergangenen Monaten mit seinen spektakulären Musikvideos zahlreiche Ausrufezeichen gesetzt. Nun legt der kanadische Superstar nach und veröffentlicht den Clip zum Daft Punk-Feature "I Feel It Coming". Damit erhält nach "Starboy feat. Daft Punk" auch die zweite Zusammenarbeit der Musiker ein sehenswertes Video, das ihr euch ab jetzt unter anderem oben im Player anschauen könnt.

The Weeknd und Daft Punk: Auf einem anderen Stern

Das Sci-Fi-Set passt perfekt zum außergewöhnlichen Sound des Songs: Im Video sehen wir The Weeknd zunächst allein, später gemeinsam mit einer mysteriösen Dame auf einem anderen Stern. Es knistert zwischen den beiden - bis plötzlich alles zu Stein wird. Daft Punk betreten die Szene - können sie klären was passierte? Schaut rein und findet es heraus.

The Weeknd Album "Starboy"



