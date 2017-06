Secrets (Official Video)

The Weeknd erfreut uns mit einem surrealen Musikvideo zum Song "Secrets" aus seinem Album "Starboy". Unter der Regie von Pedro Martin-Calero entführt uns Abel Makkonen Tesfaye in eine Traumwelt: Der Clip spielt in einem futuristisches Gebäude voller Spiegel, Treppen und einem riesigen Schwebekreuz. Der Sänger läuft durch die Konstruktion und beobachtet eine mysteriöse Frau. Immer wieder wird diese Dame von einem anderem Mann zärtlich berührt. Welche Rolle spielt The Weeknd in dieser Konstellation? Seht selbst.

