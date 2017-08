Die Identität des britischen Elektro-Produzenten The Wild mag zwar ein Geheimnis sein, die Gründe für seinen Erfolg sind jedoch alles andere als rätselhaft. Wie er auf Remixen für Chart-Giganten wie Bastille, Emeli Sandé, Zara Larsson und Jennifer Hudson eindrucksvoll unter Beweis stellte, reicht seine Bandbreite von innovativen Upbeat House-Nummern bis hin zu Electro-Pop-Tracks, die ihresgleichen suchen. Seine einzigartigen Produktionen zeichnen sich aus durch die Kombination aus abwechslungsreichen Melodien mit soliden Basslines und außergewöhnlichen Beats. Mit mehr als drei Millionen Plays allein für seine Remixe und Rückendeckung von einem von YouTubes größten Dance Music-Channels, hat er die perfekte Basis geschaffen, um sein eigenes Solo-Material zu veröffentlichen.



Mit seiner Debütsingle "Heaven Is A Place On Earth" feat. Norma Jean Martine in den Startlöchern und einem Vertrag bei dem legendären Label Capitol Records, sieht die Zukunft für diesen geheimnisumwobenen Mann mehr als vielversprechend aus. Und auch Norma Jean Martine ist längst keine Unbekannte mehr, sie hat Anfang des Jahres ihr Debütalbum "Only In My Mind" veröffentlicht.

The Wild ft. Norma Jean Martine "Heaven Is A Place On Earth"