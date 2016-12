Jared Leto ist nicht nur ein hervorragender Sänger und talentierter Schauspieler - auch als Regisseur macht er eine ziemlich gute Figur. Das beweist der Trailer zum neuen Konzert-Film von THIRTY SECONDS TO MARS, bei dem Forntmann Leto Regie führte. Mit Camp Mars: The Concert Film gewährt uns die Band Einblicke in ein einprägsames Konzerterlebnis: In Malibu zelteten die Bandmitglieder gemeinsam mit ihren Fans und riefen somit eine Art Feriencamp für Erwachsene ins Leben - das Camp Mars. 2016 fand diese außergewöhnliche Kombination aus Natur, Urlaub und Live-Musik bereits zum zweiten Mal statt. Ab dem 9. Oktober 2016 ist der Film, der zwei Konzerte von THIRTY SECONDS TO MARS beinhaltet, über VyRT im Stream oder Download erhältlich.

