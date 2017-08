Sie sind zurück: THIRTY SECONDS TO MARS kündigen ihre neue Single "Walk On Water" für den 22. August 2017 an. Via Twitter gab es ein lustiges Teaser-Video der Rocker, mit dem die Band um Holllywood-Star Jared Leto ihr musikalisches Schweigen der vergangenen Jahre beendet. Jared Leto, Shannon Leto und Tomo Miliče sitzen am Tisch; gegenüber ein Manager von Interscope Records. Mit böser Miene zeigt sich dieser missmutig über die lange Wartezeit bis zu einer neuen THIRTY SECONDS TO MARS-Veröffentlichung und verlangt diese sofort.

Pure Selbstironie: Das steckt hinter dem Teaser-Video und Album-Arbeiten

Die Band nimmt sich mit diesem Teaser-Clip selbst aufs Korn: In den vergangen Jahren hatten sie ihre Fans immer wieder mit einer "baldigen" Veröffentlichung vertröstet. Der Song "Walk On Water" ist das erste musikalische Lebenszeichen seit vier Jahren. Frontmann Jared Leto sprach gegenüber "Entertainment Tonight" auch über ein neues Album: "Wir hätten nie gedacht, dass wir so weit kommen würden. Wir sind fast fertig damit und es sieht so aus, als ob es 2017 erscheinen würde." Wir halten euch auf dem Laufenden.

