Erneut gute Nachrichten für alle THIRTY SECONDS TO MARS-Fans: Nachdem sie für den 22. August 2017 die neue Single "Walk On Water" angekündigt hat, könnt ihr die Band um Frontmann Jared Leto am 2. September 2017 live in Berlin erleben. Die Telekom Street Gigs / MagentaMusik 360 machen es möglich. Tickets für das Spektakel im Postbahnhof können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Alle, die kein Glück haben, oder denen der Weg in die Hauptstadt zu weit ist, müssen aber nicht traurig sein: Ein 360-Grad-HD-Livestream lässt euch auch von zuhause aus mittendrin statt nur dabei sein.

