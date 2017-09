Es wird immer besser: Vor Kurzem überraschten uns THIRTY SECONDS TO MARS nach vier Jahren mit dem Track "Walk On Water". Kurze Zeit später lieferten sie eine atemberaubende Live-Performance des Tracks bei den MTV Video Music Awards. Nun besuchte das Trio die berühmte BBC Radio 1 Live Lounge für eine unvergessliche Akustik-Session und erfreute seine Fans mit einem eigenen Snapchat-Filter.



Es ist der MARS-Klassiker schlechthin: "Kings And Queens" sorgt immer wieder für Gänsehaut, und das wissen ganz besonders die Fans der Band. Das Trio holt nämlich regelmäßig bei seinen Konzerten zum krönenden Abschluss mehrere Dutzend Besucher auf die Bühne und performt gemeinsam mit ihnen. Auch für die Live Lounge-Performance haben sich THIRTY SECONDS TO MARS etwas ganz Besonderes überlegt und holten einen Chor aus professionellen Background-Sängern ins Studio.

Wenn ihr jetzt auch so im MARS-Modus seid wie wir, dann haben wir genau das Richtige für euch Kings und Queens: Es gibt einen "Walk On Water"-Snapchat-Filter, mit dem ihr von nun an eure Selfies, Lunch-Fotos und generell Alles, was ihr postet, verschönern könnt. Wer seinen besten Lip Sinc-Snap teilt, hat sogar die Chance auf einen Anruf von Hollywood-Star und Frontmann Jared Leto.

