Nach den beiden bereits erschienenenn Songs "Talk To Me" und "Winners" samt Videos gibt Thomas Azier mit der Veröffentlichung seiner neuen Single "Gold" einen weiteren Vorgeschmack auf sein zweites Album. Das Werk, auf dem auch alle drei Singles enthalten sein werden, soll "Rouge" heißen und erscheint weltweit am 12. Mai 2017.

Über die Schönheit der Liebe: Die Single "Gold"

Ohne Zweifel ist "Gold" der wohl triumphalste Song vom Album "Rouge". Azier selbst beschreibt ihn als "kompromisslosen Pop", bei dem er dennoch "er selbst bleibt". Dabei gehen die pianobegleiteten Strophen mit trügerischer Gelassenheit mühelos über in den riesigen, feierlichen Chorus. Mit glockenklarer Stimme singt Azier dabei über die Schönheit der Liebe, trotz der Fallstricke, die sie bergen mag.

Thomas Azier Song "Gold"

