Im Mai erscheint das neue Album "Rouge" von Thomas Azier, unter anderem mit den Songs "Winners" und "Talk To Me". Schon jetzt könnt ihr euch darauf freuen, Thomas Azier im Sommer live zu erleben. Mit seinem neuen Album im Gepäck kommt der gebürtige Niederländer im August für zwei Festival-Termine nach Deutschland. Also sichert euch jetzt eure Tickets und lasst euch von Thomas' wundervoller Stimme live begeistern.

Thomas Azier Festivaltermine 2017

17.08.2017 Köln, c/o Pop Festival

18.08.2017 Hamburg, Dockville Festival