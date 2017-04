Mit dem Song "Babylon" veröffentlicht Thomas Azier die vierte Singleauskopplung von seinem kommenden Album "Rouge". Das am 12. Mai erscheinende Album ist sein zweites Studioalbum nach "Hylas", das 2014 erschienen ist. "Babylon" ist ein Liebessong, der, wie von Thomas Azier gewohnt, sehr melancholisch angehaucht ist. Er selbst sagt: "Manchmal gehe ich mit meiner Stimme bis an die Schmerzgrenze, denn schließlich denke ich nicht an Gesangstechnik, sondern nur an das Gefühl. Eigentlich denke ich dabei gar nicht! Ich möchte nur Popsongs machen, die Menschen tief berühren."

Thomas Azier Album "Rouge" vorbestellen

