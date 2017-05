Bevor nächsten Freitag Thomas Aziers zweites Album "Rouge" erscheint, veröffentlicht niederländische Künstler heute einen weiteren neuen Song: Nachdem er, bevor er nach Paris zog, fast ein Jahrzehnt in Berlin gewohnt hat, widmet er der Stadt seinen neuesten Track. "Berlin" ist damit der fünfte bereits veröffentlichte Song aus seinem 10-Tracks umfassenden neuen Album. Zuvor sind schon die "Talk To Me" sowie die Songs "Winners" und "Babylon"erschienen.

