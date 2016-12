Endlich: TINI kommt nach Deutschland. Das kündigte sie in einem Twitter-Post mit einem wunderschönen Videoclip an. Im Rahmen ihrer "Got Me Started Tour" wird "Violetta"-Star Martina Stoessel unter anderem in den deutschen Städten Stuttgart, München, Köln, Berlin, Oberhausen, Hamburg und Frankfurt Halt machen, um ihre Fans zu begeistern. Die Konzertdaten erfährt man mit dem Start des Ticket-Vorverkaufs am 7. Oktober 2016 - auch das verriet TINI in einem Tweet.



I'll be announcing dates of my #GotMeStartedTOUR in next few weeks!Tomorrow at 10 am tickets for Germany,Austria &Switzerland are on sale! — TINI (@TiniStoessel) October 6, 2016

Die genauen Dates der "Got Me Started"-Tour gibt TINI bald bekannt

Mit ihren 19 Jahren ist TINI schon Schauspielerin, Sängerin, Tänzerin und Model. Martina Stoessel ist der Star der argentinischen Telenovela "Violetta" und des dazugehörigen Films "TINI: Violettas Zukunft", der am 3. November 2016 in Deutschland Premiere feiert. In der Telenovela wie im Kinofilm dreht sich alles um Violettas - beziehungsweise TINIs - Liebe zur Musik. Die Sängerin singt sowohl in ihrer Landessprache Spanisch, als auch auf Englisch. Dass sie beides gleich gut kann, bewies sie bereits mit ihrer Single "Born To Shine".

