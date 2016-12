Seit dem 3. November 2016 läuft "TINI: Violettas Zukunft" endlich in unseren Kinos. Pünktlich zum deutschen Filmstart macht Tini ihren Fans eine ganz besondere kleine Freude: Sie postete auf ihrem YouTube-Channel ein Making Of-Video ihres Songs "I Want You", der in der spanischen Version "Yo Te Amo A Ti" heißt. Die Schauspielerin und Sängerin nahm den Track gemeinsam mit ihrem Film-Herzblatt Jorge Blanco in Los Angeles auf.

