Got Me Started (Video)

Allround-Talent TINI zeigt aufregende Bilder zu ihrem Song "Got Me Started". Bei dem neuen Video, in dem der Violetta-Star in viele verschiedene Outfits schlüpft, ist gute Laune vorprogrammiert. TINI liefert mal wieder die perfekte Mischung aus toller Stimme und eindrucksvollen Tanzeinlagen. Der Track stammt aus ihrem Solo-Debüt "TINI (Martina Stoessel)", das im April 2016 erschien und gleichzeitig der Soundtrack zum Film "TINI: Violettas Zukunft" ist. Neben großartiger Musik haben wir gerade auch ein tolles Gewinnspiel für euch, bei dem es signierte Exemplare des TINI-Albums zu ergattern gibt.

▶ Hier geht es zum TINI-Gewinnspiel



TINI Album und Film-Soundtrack "TINI (Martina Stoessel)"

