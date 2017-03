Farbenfroh und gut gelaunt: So präsentiert sich TINI im Video zu ihrem tollen Song "Got Me Started" aus ihrem Debüt-Album "TINI: Martina Stoessel". Hinter den bunten Bildern steckt aber jede Menge harte Arbeit, wie uns die Sängerin und Schauspielerin nun im Making Of zeigt. Vor allem die Tanz-Choreographie, die TINIs Persönlichkeit in den Vordergrund stellt, muss immer und immer wieder geprobt werden, um perfekt zu sitzen. TINIs Lieblingsstelle des Videos, für das Regisseurin Fatima Robinson verantwortlich ist? Die Party-Szene - auch, wenn die Füße danach ganz schön schmerzten. Die viele Arbeit hat sich definitiv gelohnt: Seht euch hier nochmal das komplette Video zu "Got Me Started" an.

Got Me Started (Video)

TINI Album und Film-Soundtrack "TINI (Martina Stoessel)"

