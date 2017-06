toksï veröffentlicht ihre Debüt-Single "gold digga" samt Video

Mit "gold digga" veröffentlicht Newcomerin toksï heute einen Song, der den ersten Patz für den coolsten Ohrwurm des Sommers gepachtet hat. Seitdem toksï ihren Debüttrack nämlich vor anderthalb Wochen bei Circus Halligalli vorgestellt hat, leuchten unsere Augen sowas von gold!

Dürfen wir vorstellen: This is toksï!

toksï, die eigentlich Sarah heißt und mit klassischer Musik groß wird, verliebt sich als Teenie der Nuller in die großen Souldiven und beginnt nebenbei auch noch für coole Hiphop Beats zu brennen. In ihrem Discman laufen Eminem und Alicia keys abwechselnd rauf und runter und vor dem spiegel performt sie "Survivor" wie eine echte Heldin. Heute, ein dutzend Jahre und ein Gesangsstudium an der Hamburg School of Music später, singt sie ihre eigenen Songs: Irgendwo zwischen Hiphop und Pop, bewaffnet mit oldschool Samples und elektronischen Beats, bringt toksï uns überraschend lässig und unangestrengt zum Zuhören.

toksï zeigt Video zur neuen Single "gold digga"

Kein Wunder: Wie eingans erwähnt schreit ihre neue Single "gold digga" nur so Lass-uns-durch-die-Nacht-bouncen! Passend zur Veröffentlichung präsentiert toksï auch gleich das Video zum Track: Zusammen mit ihrer Band und dem wohl coolsten Kinderchor ever performt sie den Track und erzählt von Beutezügen, glänzenden Nächten und viel Bling Bling. Mal ruhig und mal laut nimmt uns toksï mit in Dagoberts Bunker und liefert gleich den Sound zum Goldrausch.

toksï Song "gold digga"

