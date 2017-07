Das "MÄRCHEN", das man nie erzählen wird: toksï präsentiert neue Single

Nach "GOLD DIGGA" veröffentlicht toksï heute ihre zweite Single "MÄRCHEN". Wie schon der Vorgänger überzeugt der Track mit eingängigen Beats und cleveren Texten. "Die ganze Nacht wach im Einmannzelt, bauten uns 'ne Zweimannwelt." singt toksï in "MÄRCHEN" und erzählt von Geschichten, die zwischen Anfang und Ende ziemlich viel Schönes haben.

Das Video zum Song: "MÄRCHEN" in Bildern

Für das Musikvideo zu dem Song verzichtet die Tochter zweier Musiker auf kitschige Rückblenden in die besungenen märchenhaften Momente und stellt das hier und jetzt in des Fokus: Da sind toksï, ihre Band und Backing-Vocal-Mädels, eine Lagerhalle, blaue Neonröhren und ein alter Ford. Genug Freiraum also für das Wesentliche: toksïs Musik und das Märchen, das sich jeder ja doch irgendwie selbst im Kopf malt.

toksï Song "MÄRCHEN"

