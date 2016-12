Seelenstriptease: Mit "The Wave" präsentiert uns Tom Chaplin ab dem 14. Oktober 2016 ein Solo-Album, das nicht persönlicher hätte sein können. Der 37-Jährige, der als Frontmann von Keane mit seiner prägnanten Stimme Hits wie "Somewhere Only We Know" unverwechselbar machte, musste laut eigener Aussage "einfach seinen eigenen Weg gehen". In Toms Fall hieß das: Die Drogensucht endlich hinter sich lassen und nach Vorne schauen, sein Leben wieder in die richtigen Bahnen führen. Und diesen Weg, auf dessen gesamter Strecke das Nicht-Aufgeben die allergrößte Rolle spielte, verarbeitete Tom in den Songs von "The Wave". Die Vorab-Hörproben "Quicksand" und "Hardened Heart" weisen bereits die Sound-Richtung vor, in die Tom sich begeben hat: emotionaler Singer-Songwriter-Pop, der auf ganzer Linie überzeugt.

Neben der CD und dem Download gibt es "The Wave" auch als Vinyl-Ausgabe, die uns Tom Chaplin in einem YouTube-Video auf seinem Facebook-Account zeigt. Im Video sehen wir die umfangreiche Vinyl-Edition des neuen Albums "The Wave" - und die hat es in sich: Neben den elf Tracks dürft ihr euch damit auch über die Lyrics des persönlichen Albums freuen. Oben seht ihr, was das Paket hergibt.

▶ Mehr Videos von Tom Chaplin ansehen

Tom Chaplin Album "The Wave"

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play