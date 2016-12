Want to be among the very first to hear #TheWaveAlbum? Sign up to host one of our pre-release listening parties! https://t.co/ZK28YgzSNx pic.twitter.com/tqqV4gASXA — Tom Chaplin (@tomchaplin) 26. September 2016

"Der frühe Vogel fängt den Wurm" heißt das Sprichwort, das auch bei Tom Chaplin zutrifft: der Keane-Frontsänger veröffentlicht am 14. Oktober 2016 sein Solo-Album "The Wave". Nun können Fans als Pre-Party-Host das gesamte Album schon eine Woche vor Veröffentlichung, also am 7.Oktober 2016 hören. Über seinen Twitter-Account verkündete der 37-Jährige die frohe Botschaft: Über diesen Link kann sich jeder Fan eintragen und bekommt die Chance auf ein digitales Wunderpaket inklusive der Streaming-Möglichkeit von "The Wave". Als Pre-Listening-Gastgeber heißt es dann nur noch Freunde einladen, Streamen und mit Tom Chaplin auf der Welle reiten; und das eine Woche vor allen Anderen.

Tom Chaplin packt die Wunderkiste: Dein digitales Party-Paket für "The Wave"

Alle, die am Schluss dabei sind, werden pünktlich am 7. Oktober 2016 mit einem Digi-Pack versorgt, mit dem ihr kräftig die Album-Trommel rühren könnt. Außerdem bekommt ihr ganze 24 Stunden einen Streaming-Zugang von "The Wave" zur Verfügung gestellt und könnt das Album, inklusive den Songs "Hardened Heart" und "Quicksand" gemeinsam genießen. Doch nicht nur das: Auch Tom Chaplins Erklärungen und Kommentare bekommt ihr dazu geliefert. Noch mehr Informationen zum Album von Tom Chaplin haben wir hier und sagen nun: Viel Spaß auf eurer Wave-Party.

Tom Chaplin Album "The Wave"

