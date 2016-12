Einfühlsam und sehr emotional: So zeigt Keane-Frontmann Tom Chaplin seinen neuen Song "Hold On To Our Love". Begleitet von Piano, Gitarre und Violine kommt Chaplins Stimme wunderschön zur Geltung und macht Lust auf sein neues Solo-Album. "The Wave" erscheint am 14. Oktober 2016 und beinhaltet neben "Hold On To Our Love" zehn weitere großartige Tracks, unter anderem die erste Single "Quicksand", die es ebenfalls in einer außergewöhnlichen Akustik-Version zu hören gibt. Wer Chaplins neues Werk jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, erhält "Hold On To Our Love" bereits als Direkt-Download.

