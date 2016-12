Mit einer neuen Akustik-Version seines Songs "Still Waiting" steigt die Spannung auf Tom Chaplins Debüt-Album "The Wave". Am Freitag, den 14. Oktober 2016 ist es dann endlich so weit: Das erste Solo-Werk des Keane-Frontmannes steht bereit. Bisher hat uns der erfolgreiche Musiker schon mit seinen akustischen Versionen von "Quicksand" und "Hold On To Our Love" emotional gefangen genommen. Sein weiterer Track "Still Waiting" spiegelt inhaltlich die innere Zerrissenheit und Suche nach sich selbst wider. Begleitet von einer Geige und der sanften Stimme einer Sängerin spielt der Brite selbst das Piano und singt. Der gesamte Longplayer von Tom Chaplin zeugt von größter Harmonie und musikalischem Feingefühl. Auch wir warten bis zur Veröffentlichung auf die 16 Tracks von "The Wave" und schaukeln schon mal ganz entspannt mit "Still Waiting" auf der Tom-Chaplin-Welle.

