Anlässlich seines ersten Soloalbums "The Wave" macht sich Keane-Frontmann Tom Chaplin auf den Weg nach Deutschland. In zwei Städten gibt der sympathische Sänger jeweils eine Autogrammstunde sowie einen kleinen Live-Gig, um sein neues Album zu präsentieren. Am 17. Oktober 2016 stattet Tom Chaplin zunächst Berlin einen Besuch ab; am 18. Oktober 2016 geht es dann weiter nach Köln. Die Fans können sich auf Live-Versionen von Songs wie "Quicksand" und "Still Waiting" freuen, die stellvertretend für den großartigen Sound von Chaplins erstem Solo-Werk stehen.

Autogrammstunde & Live Gig in Berlin

17. Oktober 2016, 17:00 Uhr, Saturn Berlin Europa-Center, weitere Infos hier

Autogrammstunde & Live Gig in Köln

18. Oktober 2016, 17:00 Uhr, Saturn Köln Hansaring, weitere Infos hier

Tom Chaplin Album "The Wave"

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt

▶ bei Google Play

▶ Mehr Videos von Tom Chaplin ansehen