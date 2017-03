Die Akustik-Version des Songs "Still Waiting" durften wir euch bereits vor der Veröffentlichung des Tom-Chaplin-Solo-Debüts zeigen. Nun folgt das offizielle Musikvideo zum Eröffnungstrack von "The Wave": Keane-Frontmann Tom Chaplin dreht sich darin wortwörtlich um sich selbst, während er sich einem Spiel aus Licht und Schatten hingibt. Das besondere am Clip zum Song mit dem spirituellen Kern? Es kommt mit extrem wenig aus, hat dabei aber eine Menge zu bieten. Schaut doch mal rein - beispielsweise oben im Player.

"Still Waiting" stammt aus dem Tom Chaplin-Solo-Debüt "The Wave"

Mit seiner Band feierte Tom Chaplin weltweit riesige Erfolge - Seien Liebe zur Musik blieb dabei glücklicherweise nie auf der Strecke. Die zeigt uns der sympathische Brite jetzt erneut mit seinem gefühlvollen Solo-Debüt "The Wave". Mit seiner unverwechselbaren Stimme hat der talentierte Sänger ein Werk geschaffen, das vor allem durch ehrliche und bewegende Texte sowie durch die persönlichen Geschichten besticht.

▶ Mehr Videos von Tom Chaplin ansehen

Tom Chaplin Album "The Wave"

▶ bei iTunes

▶ bei Saturn



▶ bei MediaMarkt



▶ bei Amazon



▶ bei Google Play