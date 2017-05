See It So Clear (Official Video)

Tom Chaplin veröffentlicht nach "Hardened Heart", "Quicksand" und "Still Waiting" einen weiteren Song inklusive Video aus seinem Solo-Debüt "The Wave". "See It So Clear" heißt der neue Track und klingt genauso ehrlich und leidenschaftlich, wie bereits seine Vorgänger. Diverse Höhen und Tiefen des Lebens verhandelte der Sänger in persönlichen, bewegenden und schließlich auch ermutigenden Songs. In einem Statement sagte Tom Chaplin: "'See It So Clear' ist einer meiner Lieblingssongs. Er handelt davon auf Geschehnisse der Vergangenheit zurück zu blicken - sowohl auf die traurigen, als auch in glücklichen Zeiten. Und diese zu umarmen."

Tom Chaplin Album "The Wave"

