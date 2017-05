Tujamo veröffentlicht seine neue Single "One On One feat. Sorana" inklusive Video. Der bekannte DJ und Produzent war bereits an vielen Remixen beteiligt, so zum Beispiel am offiziellen "Light My Body Up" Remix für David Guetta mit Nicki Minaj und Lil' Wayne. Das Video ist mit einer GoPro gedreht worden und zeigt einen Tag im Leben eines Pärchens. Am Ende des Videos wartet eine Überraschung auf euch.

Tujamo Single "One On One feat. Sorana"

