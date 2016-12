Das neue Jahr kommt schneller als gedacht. Einen Programmpunkt solltet ihr euch daher bereits fett im Kalender eintragen: 3sat zeigt in der Nacht vom 31. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017 im Rahmen des Formates Pop Around The Clock ein ganzes Konzert von U2. Pünktlich um Mitternacht strahlt der Sender den Gig der Band aus Paris vom 7. Dezember 2015 aus, der eine ganz besondere Geschichte hat.

Mitternacht vom 31. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017: U2-Konzert auf 3sat ansehen

Nach den Terroranschlägen in Paris am 13. November 2015 sagten U2 die Konzerte für die nächsten beiden Tage ab und kehrten drei Wochen später dorthin zurück, um ein Zeichen gegen den Terror zu setzen. "Wir haben keine Angst", lautet das Motto der iNNOCENCE + eXPERIENCE-Wiederholungskonzerte, bei denen unter anderem die Eagles Of Death Metal einen Gastauftritt hatten. Einschalten und das neue Jahr mit großartiger Musik zelebrieren.

▶ Viele weitere Infos zu Pop Around The Clock am 31. Dezember 2016 gibt es hier

▶ Mehr Videos von U2 ansehen

U2 Album "Son gs Of Innocence"

▶ bei Amazon



▶ bei Saturn



▶ bei MediaMarkt