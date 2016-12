Bono und Halsey haben sich zusammengetan, um für Talkshowmaster Jimmy Kimmel eine ganz besondere Interpretation eines alten Klassikers zu performen. 1939 komponierte Cole Porter seinen Hit "Well, Did You Evah!" für das Musical "Du Barry Was A Lady". U2-Frontmann Bono und "Castle"-Sängerin Halsey liefern ein bemerkenswertes Remake des Songs: Sie taufen ihn um in "What A Year This Has Been" und präsentieren einen satirisch-kritischen Jahresrückblick, der sich sehen lassen kann. Bei allem Grund zum Schmunzeln steckt hinter dem Song ein guter Zweck: Die gesamte Folge der Talkshow war eine Kollaboration mit Bonos Wohltätigkeitsorganisation (RED), mit der der Musiker seit 2006 gegen Aids kämpft.