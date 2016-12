"iNNOCENCE + eXPERIENCE Live in Paris": 3sat zeigt in der Nacht vom 31. Dezember 2016 auf den 1. Januar 2017 im Rahmen des Formates Pop Around The Clock ein ganzes Konzert von U2. Pünktlich um Mitternacht strahlt der Sender den Gig der Band aus Paris vom 7. Dezember 2015 aus, der eine besondere Geschichte hat. Zwei weitere Wochen gibt's das Live-Spektakel in der Mediathek und mit ein bisschen Glück für fünf glückliche Gewinner zum immer wieder ansehen auf DVD oder BluRay. Ein Teilnehmer darf sich außerdem über die Super Deluxe Edition des Live-Albums freuen. Sichert euch eure Chance auf "iNNOCENCE + eXPERIENCE Live in Paris", indem ihr uns mitteilt, in welchem Format ihr gewinnen möchtet.

▶ Hier geht's zum Gewinnspiel

▶ Mehr Videos von U2 ansehen

U2 Album "Son gs Of Innocence"

▶ bei Amazon



▶ bei Saturn



▶ bei MediaMarkt