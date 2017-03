Tolle Nachrichten: U2 kommen anlässlich des 30. Geburtstages ihres Meisterwerkes "The Joshua Tree" nach Europa und statten der deutschen Hauptstadt einen Besuch ab. Am 12. Juli 2017 wird die Band um Frontmann Bono das Olympiastadion füllen und im Rahmen ihrer The Joshua Tree-Tour erstmals das komplette Album in voller Länge zum Besten geben. Dabei reisen U2 nicht alleine an, sondern bringen Noel Gallagher's High Flying Birds mit, die Band von Oasis-Gründer Noel Gallagher. Der Presale für zahlende U2.com-Mitglieder startet am 11. Januar 2017, ab dem 16. Januar 2017 beginnt dann der reguläre Vorverkauf. Ihre Tour führt U2 in sieben weitere europäische Städte, unter anderem nach Brüssel, Amsterdam und Paris.

