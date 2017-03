So schnell vergeht die Zeit: "The Joshua Tree" wird am 9. März 2017 unglaubliche 30 Jahre alt. Und U2 haben nicht vor, den runden Geburtstag ihres Longplayers alleine zu zelebrieren: Die Band kündigte an, am Donnerstag den 09. März ab 21 Uhr ihren Fans via Facebook Frage und Antwort stehen.

"11 Songs, 11 Fragen, 11 Minuten": Eine Trilogie, die sich leicht merken lässt - und gleichzeitig das Regelwerk des bevorstehenden Q&As ist. Ebenso wie "The Joshua Tree" in seiner Originalform eine 11-Tracks-lange Trackliste verzeichnete, werden Bono, Larry, Adam und The Edge ab 21 Uhr deutscher Zeit insgesamt elf Fragen rund um das Album beantworten.

9. März 2017 ab 21 Uhr deutscher Zeit: U2 Q&A bei Facebook

Wenn auch euch immer schon eine Frage hierzu zu auf den Lippen brannte, könnt ihr sie mit den Hashtags #askU2 und #U2TheJoshuaTree2017 unter den Facebook-Beitrag kommentieren. Mit ein wenig Glück werden Bono und Co. diese dann beantworten. Die ganz große deutsche Geburtstagsparty des 1987er-Albums feiern U2 am 12. Juli 2017 mit ihren deutschen Fans im Rahmen ihrer "The Joshua Tree Tour 2017" im Olympiastadion in Berlin.

