Der 1. Mai 2017 steht bei 3Sat einmal mehr ganz im Zeichen ausgezeichneter Musik: Im Rahmen ihres Thementages Pop Around The Clock wiederholt der TV-Sender sein Programm vom 31. Dezember 2016 - und das bedeutet 24 Stunden lang großartige Konzerte von Musikern wie Mumford & Sons, The Rolling Stones und Eric Clapton - um nur einige wenige zu nennen.

Ein Tag voller Musik: Pop Around The Clock am 1. Mai auf 3Sat

Eines der Highlights wird auch diesmal wieder das U2-Konzert aus Paris sein, dass sie Band im Rahmen ihrer "iNNOCENCE + eXPERIENCE"-Tour aufgezeichnet haben. Wir können euch versichern, dass damit ein vielfältiges Musik-Programm für den 1. Mai-Feiertag gesichert ist. Über die genauen Zeiten informieren wir euch selbstverständlich noch rechtzeitig. Wir geben euch aber schon jetzt einen Überblick über Konzert-Highlights unserer Universal-Künstler, auf die ihr euch freuen dürft: