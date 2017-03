“Das Album, das U2 zu den Sternen katapultierte.”- Mojo, April 2017



“Schwere Zeiten verlangen nach “Big Music”… und da ist The Joshua Tree unübertroffen.” - Billboard, 11. Januar 2017



“Ihr Meisterwerk von 1987… Vor 30 Jahren machte der phänomenale Erfolg von The Joshua Tree U2 zur größten Band auf dem Planten.”- Rolling Stone, Januar 2017

30 Jahre nach der Veröffentlichung von U2s fünftem Studioalbum The Joshua Tree, bringt Island Records am 2. Juni 2017 eine Anniversary Edition dieser bahnbrechenden Platte heraus.



Neben dem Originalalbum mit 11 Tracks enthält die Super Deluxe Collector’s Edition einen Livemitschnitt des Auftritts im Madison Square Garden 1987 während der “The Joshua Tree”-Tour; außerdem Rarities und B-Seiten von den Albumaufnahmen, Remixe von 2017 von Daniel Lanois, St Francis Hotel, Jacknife Lee, Steve Lillywhite und Flood, sowie ein 84-seitiges, gebundenes Buch mit bisher noch nirgends gezeigten Fotos, die The Edge 1986 während der Mojave Desert Fotosession geschossen hat.

Am 9. März 1987 erschien The Joshua Tree und löste überall wahre Begeisterungsstürme aus. Mit den Hitsingles “With Or Without You”, “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” und “Where The Streets Have No Name” schaffte es das Album in Großbritannien, Irland, den USA und auf der ganzen Welt auf Platz 1 der Charts und verkaufte über 25 Mio. Exemplare. Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr wurden “… von Helden zu Superstars” (Rolling Stone). Time Magazine nahm U2 im April 1987 aufs Cover und nannte sie die “heißeste Rockband”. In den nächsten zwölf Monaten bereiten U2 der Musikwelt ein legendäres Erlebnis nach dem anderen, so z. B. den atemberaubenden Videodreh zu “Where The Streets Have No Name” auf dem Dach eines Schnapsladens in L.A., der zunächst den kompletten Verkehr lahmlegte und der Band danach einen Grammy einbrachte. Sie gewannen einen BRIT Award und zwei Grammys, darunter auch den für das Album des Jahres – es war ihr erster Grammy von mittlerweile 22; die Krönung war ihre triumphale Heimkehr mit vier unvergesslichen Shows in Belfast, Dublin und Cork im Sommer 1987.

The Joshua Tree wurde von Brian Eno und Daniel Lanois produziert. Die Aufnahmen fanden in Dublin statt: in den Windmill Lane Studios und Danesmoate, dem Haus, in das Bassist Adam Clayton später komplett einzog und lebte.



Alle Informationen zu den erhältlichen Formaten finden Sie hier: http://www.u2.com/news/title/the-joshua-tree-at-30



Das Originaltracklisting von The Joshua Tree lautet: Where The Streets Have No Name, I Still Haven't Found What I'm Looking For, With Or Without You, Bullet The Blue Sky, Running To Stand Still, Red Hill Mining Town, In God's Country, Trip Through Your Wires, One Tree Hill, Exit und Mothers Of The Disappeared.

Die The Joshua Tree Tour 2017 beginnt am 12. Mai 2017 in Vancouver und geht weiter durch mehrere Stadien in Nordamerika und Europa, darunter auch zwei ausverkaufte Shows im Twickenham Stadium am 8. und 9. Juli und ein Heimspiel im Croke Park, Dublin, am 22. Juli.