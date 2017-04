Am 22. April feiern Vinyl-Liebhaber den 10-jährigen Geburtstag des Record Store Days. Seit nunmehr zehn Jahren werden zu diesem Anlass ausgewählte Platten neu aufgelegt und limitierte Vinyl-Editionen produziert, die ihr in den besten Plattenläden bekommt. Darunter die U2 Vinyl "Red Hill Mining Town" als Picture Disc. Die Auflagen sind meist begrenzt und schnell verkauft. Wer die begehrten Vinyls ergattern möchte, sollte direkt am Samstag, den 22. April 2017 losziehen, stöbern und sich seine Liebhaberstücke sichern.

