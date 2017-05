Seltene Gäste und grandiose Performance: Am 23. Mai 2017 besuchten U2 den US-Showmaster Jimmy Kimmel in seiner Late-Night-Show und sprachen über ihr "The Joshua Tree"- Album, das dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum feiert. Nach ihrem 20-minütigen Interview mit Kimmel performt die legendäre Band für das kleine TV-Studio-Publikum. Dafür wird der Moderator kurzerhand von der Bühne geschoben und durch Schlagzeug und Lautsprecher ersetzt. Mit ihrer Performance des Songs "I Still Haven't Found What I'm Looking For" gelingt U2 die Überraschung des Abends. Nachdem Frontsänger Bono den Track als "Song mit einem nie endenden Spirit" beschreibt, positionieren sich Gospel-Sänger im Publikum und ergänzen den Track durch einen neuen Part.

U2 zwischen Witz und Ernst: Das Interview bei Jimmy Kimmel Live! in voller Länge

Die gesamte Band als Interview-Partner begrüßen zu dürfen, ist eine Rarität: U2 sprechen im TV selten in voller Band-Besetzung. U2 zeigen sich humorvoll, als Comedian Kimmel alte Bilder in die Kamera hält und die vier sich an ihre Anfänge mit Dauerwelle und Cowboy-Hut erinnern. Auch bei der Frage nach einem neuen Album witzelt Gitarrist The Edge: "Das neue Album wird natürlich veröffentlicht. Irgendwann in den nächsten 27 Jahren." Neben all den unterhaltsamen Momenten des Abends sind U2 aber auch für ihr politisches und soziales Engagement bekannt: Leadsänger Bono betonte deswegen auch sein Mitgefühl und die Erschütterung über die Anschläge in Manchester, sowie über die politische Situation in den USA. Solche globalen Probleme sind es, die U2 auch auf ihrer "The Joushua-Tree"-Tour aufgreifen und bearbeiten. Dafür sind Bono, Adam, Larry und The Edge im Jahr 2017 auf der ganzen Welt unterwegs und am 12. Juli 2017 im Olympiastadion in Berlin zu Besuch. Ab dem 2. Juni 2017 gibt es die Anniversary Edition des Albums "The Joshua Tree" mit ganz besonderen Live-Mitschnitten und neuen Song-Versionen der irischen Rock-Band. Das seltene Gespräch könnt ihr euch in voller Länge im Video anschauen.



U2 Album "The Joshua Tree" als Super Deluxe Box Set

