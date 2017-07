Sie sind bekannt für ihre Gutherzigkeit und ihr karitatives Engagement - nun wurden sie dafür geehrt: U2 bekamen ab Abend des 26. Juni 2017 einen MusiCares-Award von der National Academy of Recording Arts and Sciences überreicht. Im Rahmen des Charity-Events performten U2 außerdem drei ihrer Songs: "Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of", "Vertigo" und "I Will Follow". An diesem Abend standen wichtige Themen im Mittelpunkt der vierköpfigen Band. Zu ihnen zählten Nächstenliebe und der Zusammenhalt ihrer eigenen Band.

Der treue Pakt: U2 erhält Award für die Unterstützung ihres Kollegen Adam Clayton

.@U2's Adam Clayton accepts the Stevie Ray Vaughan Award in recognition of his dedication and support of the #MusiCares MAP Fund. pic.twitter.com/pD6x1tkukF — MusiCares Foundation (@MusiCares) 27. Juni 2017

"Wir haben einen Pakt miteinander geschlossen. In unserer Band wird niemals jemand untergehen", ertönte die Stimme von Adam Clayton durch die Lautsprecher im PlayStation Theater am New Yorker Times Square. Der Bassist der irischen Rockband rang etliche Jahre mit der Alkoholsucht und bedankte sich am Abend bei seinen Bandkollegen Bono, The Edge und Larry Mullen. Mit den Worten des U2-Hits "I Will Follow" gab er den Zuhörern die wichtige Message mit auf den Weg: "If you walk away, walk away, I will follow" - also niemals jemanden alleine zu lassen, was auch immer ihm wiederfährt.

MusiCares: Wenn Musiker und Künstler sich gegenseitig helfen

Das "MusiCares Benefit Concert" ist die Verleihung eines karitativen Preises: Dieser wird an Personen aus dem Musikbusiness verliehen, die sich besonders um die Sorgen und Nöte der Kollegen einsetzen. Bevor U2 ihre drei Songs performten, gab es Auftritte von Michael Franti, Jack Garratt, Chronixx und Macy Gray. Auch die US-Band The Lumineers stand an diesem Abend auf der Bühne und haben U2 bereits im Vorfeld besser kennenlernen dürfen. Sie sind der Support-Act auf der "The Joshua Tree"-Tour. So auch am 12. Juli 2017, wenn U2 im Olympiastadion in Berlin auftreten.

