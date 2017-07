Am 12. Juli 2017 spielte U2 das einzige Deutschland-Konzert im Rahmen ihrer "The Joshua Tree"-Tour. Mit der Welttournee feiert die irische Band das 30-jährige Jubiläum ihres legendären Albums "The Joshua Tree" mit Hits wie "With Or Without You" und "Where The Streets Have No Name". U2 spielten nicht nur jenes Album in voller Länge, sondern dazu ein paar ihrer größten Hits und Publikumslieblinge. Selbst strömender Regen konnte dem Konzert keinen Abbruch tun - Bono intonierte einfach zwischendurch "Singing In The Rain".

Ohne große Lightshow oder Video-Projektion spielten sie ihre ersten Songs von "Sunday Bloody Sunday" bis "Pride (In The Name Of Love)" auf einem Podest mitten im Stadion. Nach vier Songs beginnt die "The Joshua Tree"- Show auf der Hauptbühne vor einer riesige Video-Leinwand mit Filmseqzenzen des ikonischen Joshua Tree Nationalparks. Auch wenn es noch recht hell ist, sorgt der rund 60 Meter breite rote Screen unweigerlich für Gänsehaut - wir reden hier übrigens vom hochauflösendsten LED-Videobildschirm, der bislang jemals in einer Tournee-Show verwendet wurde. Mit zunehmender Dunkelheit entfaltet die Bühne dann ihre volle Pracht und Zuschauer feiern mit U2 den 30. Geburtstag des Albums.

Für die bombastische Bühnen-Show verantwortlich ist der Creative Director Willie Williams, der schon seit 1983 mit U2 auf jeder Tour dabei ist. Doch nicht nur mit der größten LED-Leinwand, sondern auch mit einer riesigen Bühne trumpfte die Band rund um Sänger Bono auf. Die Hauptbühne erstreckte sich fast über die gesamte Breite des Berliner Olympiastadiums und die B-Bühne bildete den Schatten des Baumes, der auf dem Bildschirm zu sehen ist. Mit "Rain" von den Beatles beendeten U2 gegen 23 Uhr das spektakuläre Konzert und hinterließen einen bleibenden Eindruck. Sie zeigte, warum sie nach wie vor eine der besten Stadionbands der Welt sind.

Setlist: U2 live in Berlin 2017

Sunday Bloody Sunday

New Year’s Day

Bad (mit Singin' in the Rain und Heroes)

Pride (In the Name of Love)

Where the Streets Have No Name

I Still Haven’t Found What I’m Looking For

With Or Without You

Bullet The Blue Sky

Running to Stand Still

Red Hill Mining Town

In God’s Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers of the Disappeared

Miss Sarajevo

Beautiful Day

Elevation

Vertigo

Mysterious Ways

Ultraviolet (Light My Way)

One

Rain (The Beatles)

▶ Mehr Videos von U2 ansehen