Licht an für "Blackout": Am 30. August 2017 zeigten U2 auf ihrer Facebookseite einen neuen Song. Im Rahmen eines Live-Streams war er mitsamt eines Videos von der irischen Rockband online gestellt worden. Darin erlebt ihr die Band um Frontmann Bono wortwörtlich im Spotlight. Unsere Scheinwerfer sind in jedem Fall weiter auf U2 gerichtet. Wir halten euch auf dem Laufenden.

