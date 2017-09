Die irische Rock-Band U2 gastierte am 7. September 2017 bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Dort begeisterten die Legenden mit zwei energetischen Performances. Zuerst brachten sie eine powervolle Live-Version des Klassikers "Bullet The Blue Sky" vom Album "The Joshua Tree", das dieses Jahr bereits sein dreißigstes Jubiläum feiert und mit einer massiven Tour gefeiert wird. Die Lyrics änderte Sänger Bono an relevanten Stellen ab und spielte auf Themen wie US-Präsident Trump und das Phänomen Twitter an:

Danach performten sie ihre aktuelle Single "You're The Best Thing About Me" aus dem Album "Songs Of Experience", das noch dieses Jahr erscheinen wird.

Im Interview mit Talkmaster Jimmy Fallon sprachen Frontmann Bono und Gitarrist The Edge darüber, wie wichtig geliebte Personen im Leben sind. Gerade in Zeiten wie diesen sei dies wichtiger denn je. Außerdem unterhielten sie sich über die neue Music Rising Spenden-Kampagne, die sich an das durch Hurricane Harvey zerstörte Houston richtet. Auch zur politischen Lage äußerte sich Bono kritisch sowie zur Wichtigkeit des American Dreams: "Wenn kein Platz mehr für Träumer ist, wo sind wir dann in Amerika." Mit einem kollektiven "I love you" bedankte sich Fallon gemeinsam mit dem Publikum bei der Band. Seht hier das Interview:

U2 Single "You're The Best Thing About Me"

