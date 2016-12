Im August 2016 durften wir euch einen Brief des Grafen zeigen, im dem er das Abschluss-Album "Von Mensch zu Mensch" angekündigt hat. Nachdem ihr mit dem Lyric-Video zu "Ich würd dich gern besuchen" bereits einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Lieder von Unheilig bekommen habt, wartet ab jetzt mit "Mein Leben ist die Freiheit" ein zweiter audio-visueller Vorbote auf euch. Im Player über diesem Artikel seht ihr das liebevoll gestaltete Lyric-Video zum Clip, in dem natürlich auch der Graf zu sehen ist.

"Mein Leben ist die Freiheit" ab jetzt | "Von Mensch zu Mensch" ab 4. November 2016

"Wenn ich auf die vergangenen 17 Jahre zurückblicke, gibt es so viele Emotionen, die diese tolle Zeit beschreiben. Allerdings fällt es mir schwer die richtigen Worte dafür zu finden, die diese unglaubliche Zeit gebührend ausdrücken können und vor allem meine Dankbarkeit an Euch von Herzen beschreiben", schrieb der Graf in seinem Brief an euch. Und weiter: "Ich glaube, Worte alleine sind dafür nicht genug. Musik war immer meine Sprache und somit möchte ich mich bei Euch auch mit Musik in meiner Sprache bedanken." Am dem 4. November 2016 ist es soweit.

Unheilig Album "Von Mensch zu Mensch"

