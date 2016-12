Nach der Veröffentlichung der Vorab-Tracks "Ich würd' dich gern besuchen" und "Mein Leben ist die Freiheit" ist nun auch der Titelsong "Von Mensch zu Mensch" des Unheilig-Abschiedsalbums erhältlich. Wenn ihr die digitale Version des neuen Longplayers vorbestellt, erhaltet ihr alle drei Lieder zum direkten Download. Der Preis hierfür wird beim späteren Albumkauf angerechnet.

"Von Mensch zu Mensch" ab dem 4. November 2016

Am 4. November 2016 erscheint mit "Von Mensch zu Mensch" das Abschiedsalbum von Unheilig. In einem offenen Brief erklärte der Graf, dass es ihm schwer falle, die richtigen Worte zu finden, die seine Dankbarkeit an Euch von Herzen beschreiben. "Musik war immer meine Sprache", erklärt er weiter, "und somit möchte ich mich bei Euch auch mit Musik in meiner Sprache bedanken."

In diesen Versionen und Formaten erwartet euch "Von Mensch zu Mensch"

"Von Mensch zu Mensch" ist sowohl digital zum Runterladen und streamen, als auch physisch erhältlich. Ihr habt die Wahl zwischen einer Standard- und einer Deluxe-Version. Letztere enthält neben dem Mosaik Fan Poster auch die Bonus DVD "Ein letztes Mal" - 60 Minuten voller Impressionen der Unheilig-Abschiedstour mit Konzertbildern aus Frankfurt, Hamburg, Berlin und der allerletzten Show in Köln.

Unheilig Album "Von Mensch zu Mensch"

