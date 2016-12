"Ich will nicht zu viel verraten, aber ich liebe 'Von Mensch zu Mensch' schon heute", verriet der Graf in seinem offenen Brief aus dem August 2016. Und nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung dieses Albums. Für alle Unheilig-Fans, die ihre Neugier etwas befriedigen und ihre Vorfreude etwas ankurbeln wollen, wartet nun bei YouTube ein besonderes Video: Der Graf und seine Band haben den "Von Mensch zu Mensch"-Albumplayer veröffentlicht, mit dem ihr in alle 16 neuen Lieder des Abschiedsalbums reinhören könnt.

"Von Mensch zu Mensch" ist vorbestellbar

"Von Mensch zu Mensch" erscheint am 4. November 2016 und ist sowohl digital zum Runterladen sowie streamen, als auch physisch erhältlich. Ihr habt die Wahl zwischen einer Standard- und einer Deluxe-Version. Letztere enthält neben dem Mosaik Fan Poster auch die Bonus DVD "Ein letztes Mal" - 60 Minuten voller Impressionen der Unheilig-Abschiedstour mit Konzertbildern aus Frankfurt, Hamburg, Berlin und der allerletzten Show in Köln. Hier könnt ihr bestellen - und mit der digitalen Version drei Songs direkt runterladen:

Unheilig Album "Von Mensch zu Mensch"

